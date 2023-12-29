Зимний отдых: что может предложить туристам Хабаровский край?

Хабаровский край обладает обширным туристическим потенциалом не только летом, но и в зимний период. Так, в регионе расположены горнолыжные комплексы, базы отдыха и глэмпинги, прекрасный Большехехцирский заповедник, а также многочисленные разные интересные объекты, расположенные в самом городе Хабаровске. Подробности – в обзоре портала PROkhab.ru.

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На днях в Хабаровском крае побывала съемочная группа телеканала «Россия 24», которая посетила местные туристические объекты и выпустила небольшой фильм под названием «Край притяжения», рассказывающий о том, где можно отдохнуть в Хабаровском крае во время зимы. В частности, журналисты посетили Большехехцирский заповедник, в котором покатались на квадроциклах по заснеженной уссурийской тайге.

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— География приезжающих к нам туристов весьма обширна. К нам приезжают туристы как из Китая, так и из разных российских городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода, Рязани, а также из близлежащих дальневосточных городов. Они приезжают к нам, чтобы спокойно отдохнуть в лесу. В этом году у нас уже было порядка 3 100 туристов. Планируем в следующем году увеличить этот показатель как минимум на 10%. А, может быть, и больше, это как пойдет, — рассказал Роман Аникин, организатор прогулок на квадроциклах по Большехехцирскому заповеднику.

Там же, рядом с заповедником, находится горнолыжный комплекс «Хецир», который уже несколько лет проходит масштабную реконструкцию. Полностью она должна завершиться к 2028 году, но уже в ближайшие дни откроется его первая очередь. А недалеко от города Комсомольска-на-Амуре находится еще более крупный горнолыжный комплекс «Холдоми», занимающий площадь почти 250 гектаров и имеющий единственную в нашей стране канатную дорогу с подогревом сидений длиной 2 500 метров. А протяженность его трасс суммарно составляет 25 километров. А для новичков, желающих научиться кататься на горных лыжах или сноуборде, в северном пригороде Хабаровска есть горнолыжная база «Снеговик», на которой работают два небольших склона длиной в 500 и 200 метров.

— Туристы к нам приезжают, в основном, из Хабаровска, так как наша база находится в 20 километрах от центра города. С 2019 года туристический поток у нас увеличился почти в два раза, с 16 тысяч до 30 тысяч человек. И это стало возможным благодаря строительству дороги до нашей базы, — сообщила Елена Мороз, администратор эко-парка «Воронеж».

Постоянно появляются в Хабаровском крае и глэмпинги. Так, если в 2021 году их было всего пять, то сейчас их уже 13, а в следующем году их количество вырастет до 16. Домики в них местные и приезжие туристы бронируют на выходные за полгода.

— У нас много участков площадью 12 соток. В общей сложности это примерно 1,5 гектара. Сейчас дома у нас построены только на четырех участках, но мы планируем возвести еще вторую линию домов, а потом двигаться еще дальше в лес. Спрос на это есть, люди просят нас, чтобы было больше домов, в том числе, чтобы у нас были большие дома. Но мы все же ориентируемся на семейных людей, которые приезжают к нам спокойно отдыхать в тишине и комфорте, — заявил Сергей Третьяков, владелец базы отдыха «Третьяково поле».

Впрочем, для того, чтобы зимой хорошо отдохнуть в Хабаровском крае, туристам не надо даже выезжать за пределы столицы региона. Так, в самом центре города Хабаровска, в парковой зоне стадиона имени Ленина, находится открытый плавательный бассейн. В нем в любой мороз можно комфортно купаться под открытым небом. На улице мороз -30 градусов, а температура воды в бассейне +30, плюс над водой клубится теплый пар, который не дает пловцам замерзнуть. В 2015 году этот бассейн перешел под контроль частного инвестора, который вложил средства в его реконструкцию и содержит его.

— В среднем наш бассейн посещает до 500 человек в день. Но сейчас, зимой, существенно меньше. К нам приезжают люди даже из центральной части России, но, в основном, из дальневосточных городов. В первую очередь, из Владивостока, жители которого любят к нам приезжать на выходные, и в их программе поездки в Хабаровск обязательно стоит посещение открытого бассейна, — сказал Сергей Донских, инвестор и президент краевой федерации плавания.

А рядом с открытым бассейном находится самый большой на Дальнем Востоке открытый бесплатный каток, площадь которого составляет почти 7 тысяч квадратных метров. Его заливают в парковой зоне стадиона имени Ленина с 2015 года, и с тех пор он является одним из главных мест проведения зимнего досуга жителей и гостей города Хабаровска. Особенную популярность он приобретает во время новогодних каникул.

— У нас есть Каток-Малышок для тех, кто только недавно встал на коньки и делает свои первые шаги на льду, а также имеется отдельная зона для игры в хоккей с шайбой и в хоккей с мячом. Там играют как профессионалы, так и любители. В течение зимы наш каток посещают свыше 50 тысяч человек, а на новогодних каникулах тут одновременно присутствует свыше 2 500 человек, — рассказала Юлия Черникова, начальник отдела реализации социальных программ дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.

Кроме того, зимой в Хабаровске можно поиграть в футбол и хоккей в валенках на морозе, приобрести на память сувениры с символикой и ароматом региона, а также посетить на новогодних каникулах центральную площадь имени Ленина, на которой расположен новогодний городок и проходит фестиваль-ярмарка «АмурФест». Там можно покататься с горок, сфотографироваться на фоне ледяных и снежных скульптур, посмотреть на елки и даже покататься на катке. А еще там можно встретить бело-сине-зеленого кита, одного из символов Хабаровского края. Кроме того, большие новогодние городки расположены в парках «Динамо», имени Гагарина и имени Гайдара, возле торгового центра «Экодом», кинотеатра «Хабаровск», Дома культуры ХНПЗ, КДК «Русь», возле школы №23 и в других местах.

Стоит отметить, что масштабная перезагрузка туристической отрасли Хабаровского края началась в 2022 году, а стратегия ее развития рассчитана до 2026 года. Стоит отметить, что для развития туристической инфраструктуры краевые власти возмещают местному бизнесу до 85% от его затрат, понесенных на эти цели. Причем, размер субсидии, которая выделяется на эти цели из регионального бюджета, в текущем году увеличился с 6 до 20 миллионов рублей.

— За последние три года мы привлекли из федерального бюджета 1,3 миллиарда рублей. В целом, оборот всей нашей индустрии гостеприимства в этом году превысит 4 миллиарда рублей. Это на треть больше, чем было в прошлом году. Кроме того, в этом году наш край посетило больше 1 миллиона туристов. Это большой рост, — заявил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.