Россияне массово захотели встретить Новый год в дороге

Российские туристы массово захотели встретить Новый год в дороге — о таком желании заявили 40 процентов опрошенных соотечественников. Результаты исследования «Ленте.ру» предоставил сервис «Яндекс Путешествия».

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Уточняется, что 44 процента респондентов заявили, что готовы на это пойти, если путешествие 31 декабря будет финансово более выгодным, чем в другие дни. К примеру, в конце года рейсы могут стоить дешевле. Каждый десятый участник опроса уже встречал праздник в разгар путешествия в надежде, что благодаря этому год будет наполнен поездками.

«Еще 11 процентов намеренно покупали билеты в специальные новогодние туры, чтобы провести праздничную ночь в путешествии. Чаще всего Новый год россияне встречают в поезде — такой опыт есть у 59 процентов респондентов», — указано в исследовании.

При этом большинство респондентов (69 процентов) рассказали, что празднование прошло весело и попутчики поздравляли друг друга. Еще 14 процентов отметили, что встретили Новый год в самолете, столько же ехали куда-то на автомобиле в 00:00.

«Были и те, кто встретил Новый год в общественном транспорте (4 процента) и метро (2 процента)», — заключили эксперты.