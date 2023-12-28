Туроператоры рассказали, что туристы смотрят зимой в Питере

Актуальная статистика Яндекса за 28 декабря дает почти 23 тыс. показов в месяц по запросу «Новогодний Питер». Это на 9 тыс. больше, чем год назад. Повышенный интерес к поездкам на Новый год в Санкт-Петербург подтвердили порталу TourDom.ru и в туроператорских компаниях.

Как рассказал руководитель туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, спрос на туры в Северную столицу в целом по году вырос на 25–30%, а на новогодние даты – на 30–35% по сравнению с 2022 годом. В основном туристы интересуются 2–3-дневными экскурсионными программами. Наиболее востребованы классические маршруты: обзорная экскурсия по городу, посещение Эрмитажа, Царского Села, Петродворца в Петергофе.

Рост интереса к поездкам в Санкт-Петербург зимой отмечает и коммерческий директор АЛЕАНа Оксана Булах. По ее словам, туристы бронируют у туроператора не только туры, но и отдельно размещение в городе, так как в Северную столицу сейчас достаточно много авиарейсов по доступным ценам – билеты многие покупают самостоятельно. Средняя продолжительность зимнего отдыха – 4–5 дней, на больший срок – неделю, как правило, едут туристы из отдаленных регионов, чтобы побольше охватить за поездку. На каникулы высоким спросом пользуются программы, ориентированные на семьи с детьми: посещение различных интерактивных музеев, развлекательных шоу новогодней тематики.Зимние туры предполагают меньшую интенсивность экскурсий, чем летом. Для комфорта туристов в холодное время года стараются планировать меньше экскурсий на открытом воздухе и больше посещений музеев. Что касается новых локаций, то туркомпании еще летом стали включать в программы Новую Голландию – остров Петербурга, где устроено красивое общественное пространство с парком, арт-объектами, ресторанными двориками. Зимой экскурсии туда, как правило, не устраиваются, но туристы могут посетить остров самостоятельно.