Китайцы массово устремились в один российский регион

Китайцы массово устремились в Приморский край, с января 2023 года российский регион посетили десятки тысяч туристов из КНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

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«С возобновлением пассажирского сообщения между Россией и Китаем с января этого года в Приморье приехали почти 100 тысяч туристов из КНР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что свыше 25 тысяч из них приехали в РФ по безвизу. Представители местного правительства также напомнили, что в этом году были открыты прямые рейсы в Пекин, Далянь и Харбин.

В общей сложности за 11 месяцев текущего года турпоток в Приморье вырос до 3,5 миллиона человек. Это примерно на 500 тысяч больше, чем за весь 2022 год.