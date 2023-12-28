Передвижной ФАП будет работать на курорте "Эльбрус" в новогодние каникулы

НАЛЬЧИК, 28 декабря. /ТАСС/. Передвижной фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) будет работать во время новогодних каникул на поляне Азау на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения региона Рустам Калибатов, отвечая на вопрос ТАСС об обеспечении жителей и гостей региона медпомощью во время длинных выходных.

"Эльбрус" является одним из самых посещаемых туристами курортов Северного Кавказа в период новогодних каникул. Так, только в первые три дня 2023 года там побывали более 15,4 тыс. любителей активного отдыха.

"У нас есть передвижной ФАП, который принадлежит Эльбрусской районной больнице, на новогодние праздники он будет располагаться на поляне Азау, будет оказывать помощь. Кроме этого, рядом постоянно находится бригада скорой помощи, которая, при необходимости, будет доставлять в медицинское учреждение", - рассказал Калибатов.

По его словам, в ближайшем к курорту поселке Эльбрус запускается новая амбулатория, где также будут созданы условия для оказания первичной помощи, в том числе по травматологии с рентген-кабинетом. "В этом году мы вошли в пилотный проект по обеспечению медицинской помощи на курортах, и на сегодня знаем, что будет два финансовых потока - один на инфраструктуру, другой поток финансов пойдет на непосредственно оказание медицинской помощи", - рассказал Калибатов, отметив, что проект должен заработать в 2024 году.