Utair запустит прямые рейсы между Тюменью и Томском

"С 14 января Utair возобновит прямые рейсы между Тюменью и Томском. Полеты будут выполняться два раза в неделю - по средам и воскресеньям. Вылет из Тюмени - в 05:25, из Томска - в 17:40. Время в пути - три часа. Билеты уже в продаже", - говорится в сообщении.