Стало известно, насколько увеличился турпоток в Москву

«У нас практически рекордные показатели по внутреннему туризму <...> У нас активно растет въездной туризм, и опережающий рост стран Азиатско-Тихоокеанского региона, стран Ближнего Востока, наиболее платежеспособное сейчас население едет в Россию и едет через московский транспортный хаб», — поделился Козлов.