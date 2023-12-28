Куда поехать на новогодние праздники? Этим вопросом сейчас задаются многие россияне. Каникулы у большинства будут длинные. Отдыхать начнут с 30 декабря, а закончат только 8 января. Корреспондент «МИР 24» Анна Парпура изучила новогоднюю программу в разных городах.

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Суздаль встречает гостей со всей страны. В этом году старинный город получил звание новогодней столицы. В центре Суздаля развернулась рождественская ярмарка. На древней брусчатке появился каток. Вечером – ледовые шоу. Вход на них свободный.

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В Суздале можно вдоволь накататься на санках и тюбингах. Чтобы весело было и экстремалам и совсем юным гостям, в городе возвели горки разных уровней. А еще здесь нужно просто гулять – рассматривать белокаменные церкви и расписные деревянные домики. Неспроста Суздаль носит звание город-музей. В этом году он празднует свое тысячелетие. В погоню за новогодним настроением можно отправиться в Карелию. Из города Сартовала в заснеженный горный парк Рускеала каждый день отходит поезд на паровой тяге. Он стилизован под Николаевский экспресс конца XIX века. На перроне пассажиров встречают проводники в костюмах царских времен. Внутри поезд также оформлен в стиле ретро. Путь до горного парка занимает чуть больше часа. Билет в купе стоит 1,5 тысячи рублей.

Провести этот час можно в вагоне-ресторане. Сюда тоже продаются билеты. Чай и выпечка входят в стоимость.

На станции Рускеала нельзя пропустить еще одно уникальное представление. Паровоз заезжает на поворотный круг. Разворачивается на 180 градусов и трогается обратно. А туристы отправляются в путешествие по горному парку, где раньше добывали мрамор. Именно его использовали для облицовки Исаакиевского и Казанского соборов. Покормить, погладить и поиграть с животными можно в Ивановской области. На окраине города Кинешма стоит парк с названием «Добрый». Здесь живут больше 200 животных.

«Многие не видели в живую ни верблюдов, ни северных оленей, что можно так пообщаться. И иногда спрашиваешь: как вам понравился парк, экскурсия? И непонятно, кому больше понравилось взрослым или детям», – сказала управляющая парка Добрый усадьбы Носково Ирина Морозова. Входной билет стоит 450 рублей. Детям до трех лет бесплатно.