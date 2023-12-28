Новогодние туры в Великий Устюг пользуются рекордным спросом в этом году

Эксперты сообщили, что билеты на поезда в Великий Устюг и места в отелях полностью раскуплены. Спрос на новогодние туры стал рекордным за последние семь лет.

«Спрос на новогодние туры в вотчину Деда Мороза Великий Устюг в этом году самый высокий за последние семь-восемь лет. Как сообщают туроператоры, билеты на поезда и места в отелях полностью раскуплены», – пишут СМИ со ссылкой на экспертов Российского союза туриндустрии.

В администрации Великоустюгского муниципального округа уточнили, что уже в настоящее время в гостиницы города заселились 10 тыс. человек. ТАСС добавляет, что по итогам праздничных каникул речь может идти о 100 тыс. гостей. Спрос на новогодние туры в резиденцию Деда Мороза увеличился в этом году примерно на 30 %.