Экскурсии на Камчатке станут сопоставимы по цене с турами в Таиланд

Сразу на 25% повысится стоимость вертолетных экскурсий на Камчатке в будущем году. Об этом сообщает «Камчатское время».

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Летом 2023-го наиболее бюджетный вариант поездки в Долину гейзеров предлагался за 56 тыс. руб. на одного взрослого человека. «Туристы сетовали, что это очень дорого», – говорит представитель одной из туркомпаний региона.

В 2024-м тариф вырастет сразу на 14 тыс., до 70 тыс. руб. За ребенка до 12 лет родители заплатят 45 тыс. руб.

В стоимости экскурсии значительную долю занимает перелет на вертолете. Поэтому основная причина подорожания – заметный рост прайсов на обслуживание воздушных судов, топливо и ГСМ. По словам директора по развитию авиакомпании «Витязь-Аэро» Екатерины Анисимовой, по отдельным позициям поддержание летной годности стало дороже на 50–80%.

Другой фактор – повышение цен на входные билеты в Кроноцкий заповедник. На будущий год администрация природного парка планирует поднять их как минимум на 15%, до 7,9 тыс. руб., но возможно и выше. Решение также объясняют ростом тарифов на горюче-смазочные материалы.

Экономичная вертолетная экскурсия в Долину гейзеров, о которой идет речь, длится шесть часов и, помимо основной камчатской достопримечательности, включает посещение кальдеров вулкана Узон и Налычевских горячих источников.

Туристам, очевидно, деваться некуда – придется платить, поскольку без гейзеров посещение Камчатки теряет привлекательность.