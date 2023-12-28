Власти Ингушетии отчитались о развитии инклюзивного туризма в 2023 году

Власти Ингушетии в этом году направили на развитие инклюзивного туризма более 5 миллионов рублей. На эти средства туристические зоны оборудовали доступной средой, для путешественников с ограниченными возможностями здоровья приобрели специальное оборудование.

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«Ингушетии в 2023 году было выделено более 5 миллионов рублей из федерального бюджета на реализацию проектов „Доступная среда“. <> Средства были направлены на создание и развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование развития инклюзивного туризма», — сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

По данным властей, в течение года проводились работы по созданию безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению и слуху, оборудованы пандусы и подъемники. Кроме того, для маломобильных туристов была приобретена необходимая техника: инвалидные коляски, двухместный электроскутер, массажные кресла, мобильные погружные устройства.

Господдержка позволила организовать в 2023 году в республике экскурсии в сопровождении сурдопереводчика. В 2024 году власти Ингушетии рассмотрят возможность аттестации гидов из числа глухих и слабослышащих людей, чтобы они могли проводить групповые экскурсии для людей с ограничениями по слуху.