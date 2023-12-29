Обучающиеся объединения «Лаборатория ЮнЭко» стали призерами 77-го Первенства по туризму среди обучающихся

29.12.2023 Ученики из объединения «Лаборатория ЮнЭко» Дворца творчества детей и молодежи Зеленограда первый раз в этом году приняли участие в Первенстве по туризму среди обучающихся. Зеленоградская команда прошла конкурсные испытания, разработала маршрут экспедиции и во главе с руководителем объединения осуществила свою первую научно-исследовательскую экспедицию по Брейтовскому району Ярославской области. В ходе экспедиции команда собрала множество уникальных данных в областях ботаники, орнитологии и гидробиологии. Комиссия конкурса оценила достижения команды в экспедиционном туризме: 1 место – контрольно-туристский маршрут, группа естественных наук 3 место – экспедиционные навыки, группа естественных наук 3 место – 1-ый этап, группа естественных наук 3 место – итог, группы гуманитарных и естественных наук Фото: vk.com/zdtdim