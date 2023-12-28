Горнолыжные курорты «Эльбрус» и «Архыз» закрыты из-за ветра и метели
Два горнолыжных курорта Северного Кавказа — «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии и «Архыз» в Карачаево-Черкесии — временно закрыты из-за сильного ветра и метели. На «Архызе» часть трасс и канаток работает.
«Курорт закрыт по погодным условиям. Ветер выше 20 м/с. Метель», — сообщается в телеграм-канале курорта «Эльбрус».
«Архыз», где также наблюдается сильный ветер, закрыт частично. «Ветер не позволяет нам даже начать готовить север. Юг мы подготовить смогли, работают [канатные дороги] «Млечный путь», «Лунный экспресс», «Спутник», трассы «Персеиды», «Атмосфера», «Восток-1», — отмечается в сообщении администрации курорта.
«Мы следим за погодой и надеемся, что сможем открыть остальные канатные дороги и трассы для катания», — добавили в администрации «Архыза».