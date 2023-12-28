Разработана концепция развития автотуристических маршрутов

Минэкономразвития разработало концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года. Об этом пишет «Коммерсантъ». Документ предусматривает синхронизацию развития основных автотуристических маршрутов страны с планами дорожников, а также налоговыми преференциями для бизнеса, субсидий и других льгот для создания инфраструктуры для автотуристов. Представители туриндустрии поддержали инициативу, назвав ключевым направлением развитие кемпингов. Минэкономики, в свою очередь, указали на необходимость расширения рынка проката автодомов. По оценке министерства и независимых экспертов, ежегодно по дорогам России передвигаются 23 миллиона автотуристов, а потенциальное число может достигать 42 миллионов человек. Развитие направления может принести туристической отрасли дополнительно 250 миллиардов рублей в год, считают в ведомстве.