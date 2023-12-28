В аэропорту Нягани готовятся к запуску льготные авиарейсы до Москвы

«Совместно с правительством ХМАО, с нашими представителями в Госдуме, мы ведем работу по открытию в Нягани новых авиарейсов, субсидируемых из бюджета. Стоит задача расширить географию полетов и сделать авиабилеты дешевыми», — рассказал Андрей Осадчук.