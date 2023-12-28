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В аэропорту Нягани готовятся к запуску льготные авиарейсы до Москвы

В аэропорту Нягани готовятся к запуску льготные авиарейсы до Москвы, субсидируемые из бюджета. Об этом рассказал депутат думы ХМАО Андрей Осадчук в своем telegram-канале.

В аэропорту Нягани готовятся к запуску льготные авиарейсы до Москвы
© Ura.ru

«Совместно с правительством ХМАО, с нашими представителями в Госдуме, мы ведем работу по открытию в Нягани новых авиарейсов, субсидируемых из бюджета. Стоит задача расширить географию полетов и сделать авиабилеты дешевыми», — рассказал Андрей Осадчук.

Новые авиарейсы власти ХМАО хотят запустить в первой половине 2024 года. Летом 2023-го усилиями правительства были открыты маршруты Нягань — Нижневартовск — Нягань и — Нягань — Березово — Нягань.

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