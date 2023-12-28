Казань вошла в число самых популярных авианаправлений в 2023 году

По итогам 2023 года Казань вошла в число самых популярных направлений для перелетов, заняв 6-е место. Столица Татарстана уступила Москве, Сочи, Санкт-Петербургу, Калининграду и Минеральным Водам, выяснили аналитики "Яндекс Путешествий".

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В среднем туристы проводили в Казани три дня. Бронировать билеты на самолет они начали в основном за 18 дней до путешествия.

В списке популярных авианаправлений в 2023 году также оказались Махачкала, Екатеринбург и Самара. Топ-10 замкнула столица соседней с Татарстаном Республики Башкортостан — Уфа.

По сравнению с прошлым годом в 2023-м выросла доля перелетов в страны дальнего зарубежья — с 9% до 12%. Доля внутренних направлений снизилась с 85% до 82%, а путешествий в государства ближнего зарубежья не изменилась и составила 6%.

Самыми популярными зарубежными направлениями в 2023 году стали Турция, Армения, Узбекистан, Казахстан и Азербайджан. В топ-10 также вошли Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссия, Кыргызстан, Таиланд и Китай.