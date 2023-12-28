Как развлечь детей в новогодние праздники в Екатеринбурге и пригороде

В длинные каникулы родители начинают задумываться: «Как организовать отдых детей так, чтобы они ярко и интересно провели новогодние праздники?». URA.RU нашло ответ на этот вопрос и предлагает выбрать один или несколько вариантов досуга, который можно организовать в Екатеринбурге и соседних городах.

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Отправиться на елку

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Крытый парк аттракционов, спектакль, ледовый городок, цирк и елка — все это можно встретить в «Екатеринбург-Экспо», где с 23 декабря стартовала «ЭкспоЕлка». На каждое отдельное развлечение — своя цена, ее лучше уточнять на сайте организаторов. Также грандиозное новогоднее шоу от телеканала «Мульт» проведут в екатеринбургском ККТ «Космосе»: 20 ростовых кукол, 50 актеров и более 100 фантазийных костюмов. Программа будет идти до 5 января, стоимость билета — от 850 рублей, детям до трех лет — бесплатно.

Сводить на спектакль

Создатели шоу в испанском парке развлечений Порт-Авентура приехали в Екатеринбург. В театре балета «Щелкунчик» они представят театральную программу с пузырями и мыльным салютом. Постановку покажут 2 и 3 января, билет стоит от 1000 рублей. Другим вариантом развлечения станет музыкальный спектакль на льду «Великий Гудвин». Оригинальные авторские саундтреки, сказочная атмосфера и мастерство фигурного катания — все это будет ждать горожан 6 января в КРК «Уралец». Постановку покажут дважды, билеты — от 800 рублей.

Покататься на упряжках

Другой вариант досуга — посетить питомник ездовых собак «Эльбрус» в 25 км от города Екатеринбурга, где можно покататься на собачьих упряжках в снежном лесу, узнать все о собаках, потискать их и сфотографироваться с ними. Также гостям предложат чай с сушками. Программа длится около двух часов, взрослый билет обойдется в 950 рублей, детский (от 5 до 14 лет) — 750, дети до 5 лет — бесплатно. Похожие развлечения предлагают в «Дух Севера», который расположен в Екатеринбурге, цены там начинаются от 1000 рублей.

Пройти веревочный парк

В ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге находится веревочный парк, скалодром, акробатический батут, горки и пятиэтажный детский лабиринт для маленьких героев. В «Герои Парк» дети найдут фигуры супергероев, каждому из которых соответствует зона с аттракционами и игровыми автоматами.

Отправиться в гости к сказке

Все зимние каникулы в парке Маяковского будет работать «Фабрика подарков Дедушки Мороза». Здесь дети смогут посетить Почтовую деревню, Цех изучения желания детей, Цех разработки и изготовления подарков, а также Цех упаковки и готовности к отправке. Стоит обратить внимание, что все активности проводятся на свежем воздухе. Экскурсии проходят в порядке живой очереди — группами по 20 человек, квесты — по времени, указанному на сайте и в билете (стоит от 500 рублей).