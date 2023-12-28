Чем удивит гостей Суздаль - новогодняя столица России

Новогодняя столица России - древний город Суздаль - приглашает прогуляться по новому турмаршруту в поисках маленьких бронзовых фигурок сказочных суздальчат, поучаствовать в квестах, мастер-классах, интерактивных концертах, театрализованном празднике, а еще насладиться ледовыми и световыми шоу.

О том, что в городе теперь живут суздальчата, было объявлено на церемонии открытия новогодних торжеств. Эти сказочные персонажи олицетворяют древних жителей Суздаля. Кто-то из них находится в процессе засолки знаменитых местных огурцов, кто-то ловит рыбу, вышивает скатерть, занимается торговлей. Крохотные бронзовые фигурки размещены на возвышениях в оживленных туристических местах, но где именно, нигде не сообщалось. А все потому, что их надо найти самостоятельно - гулять и находить! И лучше - вместе с детьми.

До 7 января по центральным улицам Суздаля движение машин запрещено, организованы бесплатные парковки

Пока в этой сказочной компании шесть суздальчат. Каким же будет седьмой и чем он будет заниматься, в эти праздничные дни должны решить горожане вместе с гостями новогодней столицы, предложив свои идеи (это можно сделать, к примеру, зайдя на страницы туристского центра Владимирской области в соцсетях). Автора лучшей идеи ждет приз.

Девиз Нового года по-суздальски - "Сказка есть - сказка здесь", а потому сказочность здесь повсюду. Начиная с сохранившихся в городе 37 храмов, 18 колоколен и пяти монастырей, совершенно особенного колорита небольшого древнего городка и до ледового шоу Ирины Слуцкой, которое на городском катке будет идти почти две недели. И уникального светового шоу об истории Суздальской земли в кремле. Причем Рождественский собор, Архиерейские палаты и колокольня кремля каждый вечер с 28 декабря по 7 января станут своеобразным экраном и одновременно историческим антуражем.

Концерты на Торговой площади, развлекательные программы для детей и взрослых, рождественская ярмарка, чай из огромного уличного самовара, катание с горок, театрализованный праздник - лишь часть праздничной программы столицы наступающего Нового года.

Для совсем уж полного погружения в сказку город на две недели, по сути, стал пешеходным: до 7 января по центральным улицам движение машин запрещено, организованы бесплатные парковки. Пришлось поменять и привычные маршруты даже запряженным в сани суздальским лошадкам - они будут ждать гостей на Ильинском луге за домом N 1 по улице Шмидта.

Добираться до нужных точек на карте новогодней столицы гостям и самим жителям на протяжении всех праздничных дней помогают бесплатные автобусы, специально запущенные от городского автовокзала до Торговой площади и от улицы Владимирской до улицы Виноградова. По первому маршруту они ходят с интервалом в 30 минут, по второму - через каждые четверть часа.

До самого же Суздаля из Владимира с прошлого года ездят специальные туристические шаттлы, расписание которых увязано с графиком московских "Ласточек". А вот автомобилистам из-за капремонта автодороги Р-132 "Золотое кольцо" власти города советуют быть внимательнее.

Если добираться в Суздаль по трассе М-7 "Волга" со стороны Москвы, то во Владимире нужно свернуть на дорогу Владимир - Новоалександрово - Старый Двор. В селе Старый Двор повернуть направо на дорогу через Туртино, Ивановское - до Суздаля. Личные автомобили в таком случае можно будет припарковать на дополнительной автостоянке на Дмитриевской улице.