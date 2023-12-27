Турпоток в Кавказский заповедник вырос на 12%

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Гостями объектов Кавказского государственного природного биосферного заповедника, который считается самой большой горно-лесной особо охраняемой территорией в Европе, в 2023 году стали 630 тыс. человек. Это на 12% превышает рекордный показатель 2022 года, сообщил на пресс-конференции журналистам директор заповедника Сергей Шевелев.
"Кавказский заповедник в этом году впервые посетило 630 тыс. человек, в прошлом году было почти на 70 тыс. меньше", - сказал он.
В 2022 году Кавказский заповедник посетило рекордное число туристов - 563 тыс. человек.
Шевелев уточнил, что в 2023 году 38% из общего числа гостей побывали в старейшем на Черноморском побережье парке "Южные культуры", переданном под управление Кавказскому заповеднику, 20% - в Тисо-самшитовой роще. Остальные 42% туристов посетили экскурсионные, рекреационные объекты - экоцентры Лаура (в Красной Поляне) и Гузерипль (Республика Адыгея), а также пешую экотропу, берущую начало с КПП "Лагонаки".
"Принято решение в следующем году продолжить развитие инфраструктуры парка "Южные культуры" и Тисо-самшитовой рощи", - добавил он.
Кавказский государственный природный биосферный заповедник, созданный в 1924 году, является самым большим горно-лесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Общая его площадь - более 280 тыс. га, он расположен на землях Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесии и примыкает к границе с Абхазией. Это территория, где сосредоточено большое количество находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных.