Куда поехать на один день из Москвы: 10 вариантов на любой вкус и кошелек

Полетать морозным днем на воздушном шаре или помедитировать на фабрике XIX века? Пообниматься с альпакой или раскрыть тайны масонов? Стоит только выйти из дома и выехать за пределы столицы: собрали 10 вариантов локаций в Подмосковье, куда можно выбраться одним днем.

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Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»: поход в театр

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На территории усадьбы Мелихово, принадлежавшей Антону Павловичу Чехову, с 2006 года работает театр. Специально для него восстановили бревенчатый сруб, который прежде служил скотным двором, — теперь там показывают спектакли по чеховским произведениям. Посетите экскурсию по владениям писателя (покажут даже медицинский пункт «Амбулаторiя», где Чехов принимал пациентов), а потом рассаживайтесь вокруг сцены и наслаждайтесь веселыми историями из, например, постановки «Руководство для желающих жениться».

Село Ильинский Погост: раскрываем чакры

Находящуюся в 80 км от Москвы заброшенную ткацкую мануфактуру 1886 года восстановили и превратили в огромный арт-кластер «Гуслица». Теперь там творят художники, музыканты, актеры, ремесленники, архитекторы, дизайнеры. За их работой можно понаблюдать или самим принять участие в мастер-классах. Среди самых любопытных — основы травоведения, создание собственной колоды метафорических карт, нейрографика и джиббериш — медитация, во время которой вы издаете звуки и очищаете сознание. Также в кластере проходят поэтические вечера, костюмированные вечеринки, выставки и трансформационные игры.

Боровск: город стрит-арта

В этом городке есть Свято-Пафнутьев Боровский монастырь и много старинных церквей, однако выделяют его фрески, которыми украшены все улицы: наш современник Владимир Овчинников создал около 100 картин. Прогулка по городу превращается в настоящий квест, найти все росписи поможет масштабная фреска «Глобус Боровска». Наполеон, Пушкин, Гоголь, Конюхов, огурец — что только не изобразил художник на стенах, дверях и даже окнах. А еще стоит отыскать «звездолет»-ковчег: Овчинников превратил старое очистное сооружение в космический корабль, в который «посадил» Иоганна Кеплера, Циолковского, Королёва и даже Илона Маска.

Хотьково: кочевники и верблюды

Монгольские или тюркские юрты, чукотская яранга, ненецкие чумы — необязательно ехать далеко, чтобы познакомиться с культурой и бытом кочевых народов. Достаточно посетить этнопарк «Кочевник» в Сергиево-Посадском районе. Восторг у гостей вызывает и местный зоодвор, где обитают 14 калмыцких двугорбых верблюдов, на которых можно покататься. Среди местных жителей также монгольские яки, ослик, олень, барашки с овечками и аляскинские маламуты. Еще в комплексе обучают стрельбе из лука и метанию сулиц.

Одинцовский район: по пушкинским местам

В подмосковных усадьбах Захарово и Большие Вяземы, которые находятся в 4 км друг от друга, прошло детство А. С. Пушкина. В Захарове, принадлежавшем бабушке поэта Марии Алексеевне Ганнибал, маленький Саша провел 6 лет, играя с крестьянскими мальчишками. В окрестностях до сих пор живут потомки любимой няни Пушкина Арины Родионовны. В Большие Вяземы Александр приезжал погостить у хозяев этих земель — князей Голицыных. Впоследствии Наталья Петровна Голицына даже стала прототипом старой графини из «Пиковой дамы», а саму усадьбу Пушкин описал в «Евгении Онегине».

Переславль-Залесский: полет на воздушном шаре

На большом воздушном шаре мы летим над замершим Плещеевым озером… И берем на заметку места, до которых можно доехать после прогулки в облаках. Вон внизу Синий камень: он лежит на берегу со времен языческой Руси и по легенде лечит от многих болезней. А там вдалеке — ботик Петра I. И, наконец, показались купола Спасо-Преображенского собора XII века. Еще в городе и его окрестностях много красивейших древних церквей и монастырей — день обещает быть максимально насыщенным.

Коломна: осваиваем старинные рецепты

Нагулявшись по заснеженному Кремлю и погрузившись в купеческую эпоху, идем греться в местные музеи в Посаде. Скучно не будет: в планах — освоить традиционные рецепты изготовления пастилы, калача или медовухи. В каждом музее воссоздана атмосфера стародавних времен, и речь не только про мебель и бытовые мелочи, но и про костюмы и манеру речи артистов, которые проводят театрализованные экскурсии. Без согревающих душу и тело дегустаций дело не обойдется.

Дмитровский район: горнолыжка

Не Сорочанами едиными, как говорится. Яхрома, Волен, Степаново — в Дмитровском округе полно горнолыжных комплексов. Есть и клубы, которые находятся чуть ближе к Москве: «Спас-Каменка», «Целеево» и курорт им. Леонида Ткачева на 9 трасс, который является старейшим в Подмосковье.

Деревня Походкино: в гости к альпакам

Эти создания привлекают к себе внимание не только внешним видом, но и благодаря своему названию. Вокруг не утихают споры — непонятно, склоняется оно или нет. В любом случае отправляйтесь на ферму «Российские альпаки» в Дмитровском районе за мимими-дозой (другие эмоции эти животные вызвать не могут). Но помните: альпака относится к семейству верблюжьих и, если ей что-то не понравится, к примеру ракурс, с которого вы ее фотографируете, может и плюнуть.

Звездный городок: «космическое» путешествие