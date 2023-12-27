Суздаль вступил в права новогодней столицы

В Суздале - новогодней столице России - 2023/2024 - стартовали главные зимние торжества.

В этом удивительном древнем городе, который в наступающем году отметит тысячелетие, туристов на улицах почти всегда больше, чем горожан. Вот и на этот раз на Торговой площади, где стоит главная городская елка под куполом из гирлянд, собрались гости из Москвы и Санкт-Петербурга, из Иванова, Нижнего Новгорода, Саратова, Сочи и многих других регионов, абсолютно согласные со здешним новым праздничным слоганом "Сказка есть - сказка здесь". Эта предельно точная "характеристика местности" даже попала в припев песни, которую Виталий и Наталья Осошник специально написали для столично-новогоднего Суздаля, а коллектив Театра песни "Калейдоскоп" в минувшее воскресенье впервые исполнил со сцены.

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- Друзья, запоминайте слова, потому что это главный музыкальный хит новогодних каникул в Суздале, - дали совет ведущие праздника пританцовывавшим зрителям.

Еще одним хитом суздальских каникул - правда, уже не музыкальным, а ледяным - стал большой каток, впервые за всю современную историю города открытый тут же, на Торговой площади. В длинные праздничные выходные здесь можно будет наслаждаться шоу Ирины Слуцкой "Новогодняя сказка о Суздале" и просто кататься на коньках. Но самую высокую планку сказочности поднимут в местном кремле, где по вечерам с 28 декабря по 7 января будут показывать красочное световое шоу - "инновационное и вместе с тем очень поэтическое, с философским содержанием об истории от сотворения мира до расцвета Суздальской земли", как уточнили во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Причем Рождественский собор, Архиерейские палаты и колокольня кремля станут своеобразным экраном и одновременно историческим антуражем.

Выступления фольклорных коллективов, развлекательные программы для детей и взрослых, рождественская ярмарка, полеты на аэростатах, концерт суздальского гусляра-сказителя Александра Леонова, любимое кино на уличном экране, чай из огромного уличного самовара, катание со знаменитых местных горок - всего, что новогодняя столица предлагает своим гостям, не перечислить.

А чтобы людям ничего не мешало отдыхать, город на две недели, по сути, стал пешеходным: до 7 января включительно по многим центральным улицам движение автомобилей местные власти запретили, организовав 10 парковок (девять из них - бесплатные). Пришлось поменять привычные маршруты даже запряженным в сани суздальским лошадкам - местом их дислокации временно стал Ильинский луг за домом N 1 на улице Шмидта.

Добираться до нужных точек на карте новогодней столицы гостям и самим жителям на протяжении всех праздничных дней помогают бесплатные автобусы, специально запущенные от городского автовокзала до Торговой площади и от улицы Владимирской до улицы Виноградова. По первому маршруту они ходят с интервалом в 30 минут, по второму - через каждые четверть часа.

Чтобы людям ничего не мешало отдыхать, город на две недели, по сути, стал пешеходным

В последний "столичный" день, 7 января, ровно в 13.00 многочисленные суздальские храмы устроят рождественский колокольный перезвон - одновременно с храмами других городов Золотого кольца. После чего эстафету под названием "Новогодняя столица" примут представители города Кирова: они увезут с собой хрустальную снежинку, выполненную мастерами из Гусь-Хрустального, как год назад это сделали суздальцы, привезя столичный символ - снежинку - из Новосибирска. Правда, тогда она была цифровой.

Прямая речь

Александр Авдеев, губернатор Владимирской области: