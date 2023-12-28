Еще одна российская авиакомпания запустила распродажу билетов

Еще одна российская авиакомпания, «Якутия», запустила распродажу билетов. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Так, в рамках акции россияне могут купить авиабилеты 28 и 29 декабря по новогоднему тарифу за 2024 рубля. Улететь по выбранным направлениям пассажиры смогут 31 января, а также 1 и 2 января.

Акция распространяется на следующие маршруты: Москва — Якутск (31.12, 01.01, 02.01), Санкт-Петербург — Якутск (31.12, 02.01), Екатеринбург — Якутск (31.12), Сочи — Якутск (01.01), Новосибирск — Якутск (02.01), Иркутск — Якутск (02.01), Минеральные Воды — Якутск (02.01), Москва — Новосибирск (02.01).

Отмечается, что билеты по сниженной цене можно приобрести только на сайте компании. Сбор за оформление составит 200 рублей.