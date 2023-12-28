О «беспределе» с ценами на продукты рассказали жители острова Русский

«Хотелось бы, чтобы пояснили почему?.. На острове Русский, конкретно пос. Подножье, в магазинах устанавливают заоблачные цены. Капуста 95 рублей и остальные продукты мало того, что очень дорого, и еще все не свежее. На ярмарке, которая каждый четверг организуется приездом машин из города, каждую неделю поднимает цены на 5-10 рублей, беспредельничают. Сейчас в основном асфальт, дорога хорошая. Если учесть, что большая часть населения старики, то зачем же так издеваться над людьми. Цены конские. Проверьте, пожалуйста, эти магазины и ярмарки, на основании чего устанавливают такой ценник», — говорится в обращении.