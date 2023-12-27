Названы трендовые российские направления 2023 года по отелям

Аналитики "Яндекс Путешествия" провели исследование популярности отелей среди россиян за прошедший год. В результате были выявлены самые востребованные направления для бронирования отелей.

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В России наиболее популярными городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Нижний Новгород. А среди международных направлений в топ-5 вошли Белоруссия, Турция, Казахстан, Армения и Абхазия. Для проведения анализа использовались данные "Яндекс Путешествия" о бронировании отелей в России и за рубежом с 1 января по 31 декабря 2023 года.