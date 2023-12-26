В Татарстане открылись халяльные рестораны быстрого питания

Два халяльных ресторана быстрого питания открылись в столице Татарстана. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на председателя комитета по стандарту «Халяль» ДУМ Татарстана Аббяса хазрата Шляпошникова.

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Представитель компании отметил, что в Казани работает множество халяльных заведений. Однако ресторанов быстрого питания подобного рода в городе мало.

Как сообщают в пресс-службе комитета, сети ресторанов удалось найти всю необходимую продукцию и согласовать сырье.