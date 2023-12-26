В Калининградской области прошедшие шторма размыли практически все пляжи

«В прошедшие дни 22 и 24 декабря были объявлены штормовые предупреждения. В результате непогоды и сильного волнения на морском побережье практически повсеместно были размыты пляжи в Зеленоградске, Куликово, Заостровье, Пионерском, Рыбном, Светлогорске, Отрадном, Приморье, пос. Лесном, а также местами на Куршской косе. В этот раз на 0,5-1,5 метра были размыты незащищённые участки коренного берега в Куликово, Заостровье, Рыбном, Светлогорске, Отрадном, а также основания авандюны на отдельных участках Куршской косы от Зеленоградска до пос. Лесного», — говорится в сообщении.