«Аэроклуб» назвал самые популярные для бизнес-поездок города России
УРФО, 26 декабря, УралПолит.Ru. В топ самых популярных направлений для бизнес-поездок вошли Москва, Санкт-Петербург и Красноярск. Там деловые путешественники бронировали отели чаще всего в 2023 году. Об этом изданию сообщили в пресс-службе компании «Аэроклуб».
Наиболее востребованы у бизнес-туристов были гостиницы в Москве и Санкт-Петербурге. В отелях столицы такие клиенты стали останавливаться на 68% чаще. На петербургские отели спрос вырос на 10%. В Красноярске показатель увеличился на 8%.
В десятку популярных направлений также вошли Нижний Новгород, Владивосток, Казань, Екатеринбург, Иркутск, Тобольск и Новосибирск. А вот Сочи оказался на 20-м месте в этом рейтинге. Спрос тут год к году вырос на 15%.
А вот средняя стоимость за ночь в номере в Сочи стала самой высокой – 7,4 тысяч рублей. В топ-3 также вошли Санкт-Петербург (6,7 тысяч рублей) и Владивосток (6,6 тысяч).
Наиболее популярны при этом у бизнес-туристов гостиницы с четырьмя звездами. Их бронировали в 40% случаев. Около 30% бронирований пришлось на трехзвездочные отели, на пятизвездочные – 9%. В 20% случаев путешественники резервировали квартиры или апартаменты.
Обычные российские путешественники также чаще всего бронировали отели в Москве и Санкт-Петербурге, напоминает RostovGazeta. На них пришлось 35% всех бронирований. В тройку лидеров также вошел Сочи, где номера резервировали 5% путешественников.