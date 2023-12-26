«Аэроклуб» назвал самые популярные для бизнес-поездок города России

УРФО, 26 декабря, УралПолит.Ru. В топ самых популярных направлений для бизнес-поездок вошли Москва, Санкт-Петербург и Красноярск. Там деловые путешественники бронировали отели чаще всего в 2023 году. Об этом изданию сообщили в пресс-службе компании «Аэроклуб».

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Наиболее востребованы у бизнес-туристов были гостиницы в Москве и Санкт-Петербурге. В отелях столицы такие клиенты стали останавливаться на 68% чаще. На петербургские отели спрос вырос на 10%. В Красноярске показатель увеличился на 8%.

В десятку популярных направлений также вошли Нижний Новгород, Владивосток, Казань, Екатеринбург, Иркутск, Тобольск и Новосибирск. А вот Сочи оказался на 20-м месте в этом рейтинге. Спрос тут год к году вырос на 15%.

А вот средняя стоимость за ночь в номере в Сочи стала самой высокой – 7,4 тысяч рублей. В топ-3 также вошли Санкт-Петербург (6,7 тысяч рублей) и Владивосток (6,6 тысяч).

Наиболее популярны при этом у бизнес-туристов гостиницы с четырьмя звездами. Их бронировали в 40% случаев. Около 30% бронирований пришлось на трехзвездочные отели, на пятизвездочные – 9%. В 20% случаев путешественники резервировали квартиры или апартаменты.