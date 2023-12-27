Петербург обогнал Москву по количеству солнечных дней за год

В 2023 году Санкт-Петербург обогнал Москву по количеству солнечных дней. Это выяснили аналитики «Яндекс Погоды». Они также подсчитали, что выпавший за год в столице объем осадков, сопоставим с более чем 600 (шестьюстами) тысячами олимпийских бассейнов. Санкт-Петербург уступает Москве в два раза, говорится в исследовании. Самая холодная температура за весь год была зафиксирована 10 января в населенном пункте Оленёк, Республики Саха. Температура там опустилась до -60 градусов. Самими жаркими городами года стали Уфа и Челябинск с Омском. Воздух прогревался до 41 и 40 градусов соответственно. Самым снежным и дождливым, по словам специалистов, стал Нижний Новгород — осадки там шли 108 дней в году.