Раскрыты самые необычные находки в аэропортах Москвы

С начала 2023 года пассажиры забыли в аэропортах Москвы более 90 тысяч личных вещей. Самые необычные находки агентству городских новостей «Москва» раскрыли в пресс-службах авиагаваней.

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В число наиболее интересных потерянных во Внуково вещей вошли: вставная челюсть, секс-игрушки, газонная трава, ведро с краской и баллоны с кислородом.

«Самыми необычными находками этого года стали национальный бубен народов Севера и воздушный змей в виде корабля», — рассказали в Шереметьево.

В авиагавани Домодедово за год обнаружили две большие коробки с мхом, 25 коробок с комплектующими от кухни для кафе KFC, 25-килограммовый мешок с рисом, разобранный шкаф и 12 коробок с игровыми приставками Sony Playstation 5.