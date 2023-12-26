Более 500 туристических компаний присоединилось к порталу Russpass за полгода

Более 500 туристических компаний присоединилось к бизнес-порталу Russpass за полгода, сообщила пресс-служба комитета по туризму Москвы.

Отмечается, что участники получили доступ к личному кабинету и набору различных инструментов. Например, они могут найти новых партнеров, запросить персональную аналитику или уточить актуальные данные в сфере туризма.

«Самый популярный раздел – «Проекты и мероприятия». Он помогает отслеживать основные события города для профессионалов индустрии туризма. Информацию о них могут размещать и сами организаторы, зарегистрированные в системе. С помощью портала уже подано более 1,5 тыс. заявок на участие в разных программах – от образовательных интенсивов до бизнес-миссий в другие регионы и страны», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.