Нижегородцы могут улететь из Стригино в новогодние праздники по 20 направлениям

20 направлений полетов доступны для вылета из Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова в новогодние каникулы. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Всего в период с 30 декабря по 8 января из Нижнего Новгорода можно выбрать 14 авианаправлений по России и 6 — в другие страны. Регулярные и чартерные рейсы отмечены в расписании 11 авиакомпаний.

Последний рейс 2023 года запланирован в Хургаду — 31 декабря в 22:30, а первый рейс в новом году выпадает на Махачкалу — 1 января в 06:10.

Всего же в период новогодних праздников прямыми регулярными рейсами из столицы Приволжья можно добраться в Челябинск, Томск, Сочи, Москву, Самару, Новосибирск, Санкт-Петербург, Астрахань, Минеральные Воды, Калининград, Екатеринбург, Волгоград, Казань и Махачкалу.

По зарубежным направлениям самолеты из Нижнего Новгорода летают в Стамбул, Шарм-эль-Шэйх, Минск, Ереван, Ташкент и Хургаду.