Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,8 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Вулканологи зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды пепловый выброс высотой до 2,8 км. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Произошел пепловый выброс на высоту 2,8 км над уровнем моря", - рассказали в управлении. Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние более 5 км.