Названы главные страны — поставщики туристов для России

Китай и Индия стали основными поставщиками туристов для России в 2023 году, рассказал РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. По его словам, тройку замыкают граждане стран Европы. Жители Китая при этом активно пользуются системой оформления электронной визы, добавил он.

Стало известно, туристы из каких стран приезжают в Россию
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КНР — это наш основной партнер в области туризма. С 1 августа была запущена электронная виза, и 50% всех таких разрешений на въезд оформили граждане Китая. Ключевые партнеры — это и граждане Индии, и, не поверите, до сих пор у нас много туристов из Европы, — рассказал Кондратьев.

Групповой безвизовый обмен также действует для жителей Ирана, добавил чиновник. По его словам, для представителей турбизнеса уже было проведено несколько ознакомительных выездов. Многие из них интересуются Россией с точки зрения исламского туризма, уточнил Кондратьев.

Отдых в России
Никита Кондратьев
Минэкономразвития