Стало известно, туристы из каких стран приезжают в Россию

КНР — это наш основной партнер в области туризма. С 1 августа была запущена электронная виза, и 50% всех таких разрешений на въезд оформили граждане Китая. Ключевые партнеры — это и граждане Индии, и, не поверите, до сих пор у нас много туристов из Европы, — рассказал Кондратьев.