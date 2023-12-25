Названы самые популярные локации в России для винного туризма

Туроператоры назвали самые популярные локации в России для винного туризма
Представители туриндустрии отмечают рост интереса к виноделию в России. Вместе с тем повышается спрос на энотуры или, проще говоря, экскурсии на места, где производят вино.
О главных локациях энотуризма в России сообщила Ассоциация туроператоров на своем официальном сайте.
- Вблизи Анапы энотуристов ждут «Гай-Кодзор», а также винодельня «Скалистый берег».
- Недалеко от Тамани расположено производство вина полного цикла — завод «Фанагория».
- В Новороссийске эксперты рекомендуют наведаться на улиточную ферму «Шато Пино». В этом же городе можно посетить экскурсию с дегустацией в «Имении Сикоры», «Винотеррии», «Усадьбе Семигорье».
- Вблизи Геленджика стоит побывать в «Кринице» и «Усадьбе Дивноморское».
- В Крыму есть целая россыпь интересных мест для ценителей вина. В числе таких локаций крупный завод «Массандра», производители марочных вин «Коктебель», «Новый Свет», «Золотая Балка», Инкерманский завод и «Солнечная Долина».
- Также интересно будет заглянуть в частную винодельню Олега Репина, «Усадьбу Петровских» и «Фотисаль».
- Кроме того, эксперты рекомендуют побывать в крупнейшем агрокомплексе России «Шато Тамань» и в первой гравитационной винодельне в стране «Лефкадия». Не менее интересны винодельни Севастополя.
- В Дагестане тем временем рекомендуют побывать на экскурсии на производство «Дербентской винодельческой компании».
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