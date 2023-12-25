Сотни тысяч туристов собираются посетить Урал на новогодние каникулы

На новогодние праздники в Уральский федеральный округ приедут около 300 тысяч туристов. Об этом сообщила на пресс-конференции c ТАСС директор свердловского департамента по развитию туризма Эльмира Туканова.

«По прогнозам в регион прибудет порядка 300 тысяч туристов. Преимущественно это люди из соседних регионов, которые приезжают отдохнуть на 2-3 дня», — заявила Туканова.

Также ожидаются туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, которые прилетят на Урал прямыми рейсами. По данным департамента, сейчас по перспективным направлениям практически стопроцентное бронирование. Речь идет, в частности, о горнолыжных комплексах. Особенно востребованы у туристов гора Белая, ГЛК «Уктус», гора Ежовая, гора Волчиха и ГЛК «Богатырек».