Назван примерный портрет туриста в Крыму

Согласно данным, 31% опрошенных выбирали Крым для санаторно-курортного лечения, 28% предпочли пляжный отдых, а культурно-познавательный и активный виды отдыха оценили в 18% и 15% соответственно.

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Интересно, что 97% туристов были удовлетворены отдыхом, 68% из них уже посещали Крым несколько раз, а 32% стали гостями полуострова впервые за этот год.

Более недели в Крыму провели 78% опрошенных, причем у 43% отдых составил от 7 до 14 дней, а у 36% - более двух недель. В числе привлекательных моментов туристы отметили благоприятный климат, разнообразие лечебных возможностей, разумные цены на услуги, качественное питание и разнообразие развлечений.

Основной информацией об отдыхе в Крыму туристы, в основном, оснащены через СМИ и советы от близких. Более половины посетителей осуществили две и более экскурсии, в то время как 19% особо оценили гостеприимство местных жителей и качество обслуживания.