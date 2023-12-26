Нижний Новгород стал самым снежным и дождливым городом России в 2023 году, сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс Погода». Погодные итоги уходящего года подвели на основе данных метеонаблюдений. Выяснилось, что в Нижнем Новгороде осадки шли 108 дней в году. Такой результат принес столице закатов первенство среди российских городов по дождливости и снежности. При этом в Москве за год осадков выпало более чем 600 тысяч олимпийских бассейнов, а Санкт-Петербург уступает столице в два раза. Всего жители России оставили 171 млн сообщений об осадках за 2023 году. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что Нижний Новгород оказался самым снежным городом России в декабре.