«Победа» запустила традиционную акцию на бесплатные полеты

Лоукостер «Победа» запустил акцию на бесплатные полеты для Деда Мороза и Снегурочки с 31 декабря 2023 года по 2 января 2024 года на любом рейсе «Победы» по внутрироссийской маршрутной сети при наличии свободных мест. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе перевозчика.

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«Лоукостер «Победа» (группа «Аэрофлот») по многочисленным просьбам клиентов продолжает традиционную новогоднюю акцию. С 31 декабря 2023 года по 2 января 2024 года Дед Мороз и Снегурочка могут улететь совершенно бесплатно на любом рейсе «Победы» по внутрироссийской маршрутной сети при наличии свободных мест», – говорится в сообщении.

Отмечается, что подобная акция проводилась в период новогодних праздников в 2017–2020 годах и в 2022 году. Новогодняя акция рассчитана на людей, которые не смогли или не успели купить билеты на новогодние каникулы и готовы провести какое-то время в аэропорту ради бесплатного перелета.

«Чтобы принять участие в акции, необходимо подойти на стойку регистрации в костюме сказочного персонажа ко времени открытия регистрации на выбранный рейс, заявить о желании улететь бесплатно и дождаться окончания регистрации. Представитель авиакомпании при наличии свободного места на рейсе оформит бесплатный перелет для участника, которому нужно остаться в костюме сказочного персонажа до приземления в аэропорту назначения, чтобы остальные путешественники, особенно дети, зарядились праздничным настроением», – отмечается в материале.

Как уточняется, костюм участника акции должен быть выполнен по стандарту сказочных персонажей русских сказок: обязательно наличие бороды для Деда Мороза и косы для Снегурочки. Однако костюмы не должны пачкаться, а блестки и стразы – осыпаться с нарядов. В противном случае сказочному персонажу придется отказаться от перелета или оплатить уборку салона самолета.