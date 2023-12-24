Все трассы на горнолыжных курортах Сочи закрыты

Туристы интересуются в горнолыжных чатах возможностью вернуть деньги за купленные ски-пассы. Как выяснил корреспондент TourDom.ru, условия компенсаций на курортах отличаются. На «Розе Хутор» пояснили: если на 24 декабря был приобретен разовый билет на канатные дороги, нужно отменить заказ в личном кабинете на сайте, затем будет предложено заполнить заявление на возврат. Его рассмотрят в течение 3–10 дней, срок зачисления на карту, с которой производилась оплата, зависит от условий банка. При покупке ски-пасса в кассе курорта заявление направляется по электронной почте. Если ски-пасс многодневный и не активирован, то есть еще не прикладывался к турникету канатной дороги, деньги можно вернуть в полном объеме, но не позже указанной в нем даты начала катания. Если же активирован, то, так как 24 декабря спуски закрыты по погодным условиям, при невозможности выйти на трассы в другую дату сделают частичный возврат за неиспользованный день.