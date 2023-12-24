Все трассы на горнолыжных курортах Сочи закрыты

Туристам на горнолыжных курортах Сочи придется пропустить день катания
Сегодня, 24 декабря, по погодным условиям (сильный ветер, снегопад, минимальная видимость) закрыты все трассы на горнолыжных курортах Сочи. На «Розе Хутор» и Красной Поляне канатные дороги работают в «туристическом режиме» – подняться на гору можно, но кататься нельзя.
Туристы интересуются в горнолыжных чатах возможностью вернуть деньги за купленные ски-пассы. Как выяснил корреспондент TourDom.ru, условия компенсаций на курортах отличаются. На «Розе Хутор» пояснили: если на 24 декабря был приобретен разовый билет на канатные дороги, нужно отменить заказ в личном кабинете на сайте, затем будет предложено заполнить заявление на возврат. Его рассмотрят в течение 3–10 дней, срок зачисления на карту, с которой производилась оплата, зависит от условий банка. При покупке ски-пасса в кассе курорта заявление направляется по электронной почте. Если ски-пасс многодневный и не активирован, то есть еще не прикладывался к турникету канатной дороги, деньги можно вернуть в полном объеме, но не позже указанной в нем даты начала катания. Если же активирован, то, так как 24 декабря спуски закрыты по погодным условиям, при невозможности выйти на трассы в другую дату сделают частичный возврат за неиспользованный день.
На Курорте Красная Поляна по похожей схеме, на основании заявления вернут деньги за неактивированный многодневный ски-пасс. А вот если билет уже используется, то возврат, даже частичный, предусмотрен только в случае травмы или болезни туриста. Как пояснили на телефонной линии службы поддержки, при пропуске дня из-за закрытия трасс по погодным условиям можно воспользоваться ски-пассом в другую дату.