Сахалинец показал популярное туристическое место с нового ракурса

Житель Южно-Сахалинска Андрей Кафкан совершил восхождение на гору Комиссаровка в окрестностях села Весточка и показал популярное туристическое место с нового ракурса. Его фотографию публикует KP.RU .

«Тем, кто уже пару десятков раз поднялся на останец Лягушка, будет интересен подъем на данную вершину и предоставлена возможность взглянуть на нее с новой, в прямом смысле этого слова, стороны», — рассказал путешественник.

Кафкан также отметил, что наибольший интерес вызывает плато с большим количеством скальных массивов необычных форм. По его словам, именно оттуда открывается живописный вид на долину реки Комиссаровки. При этом на размещенном снимке среди деревьев на соседнем отроге можно увидеть и Лягушку.