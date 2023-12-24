Что посмотреть и куда сходить в Санкт-Петербурге зимой-2024?

В это время года Северная столица раскрывается немного иначе и найдёт, чем порадовать путешественников.

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«Снежная зима, новогодняя иллюминация и атмосфера приближающихся праздников преображают любой город — даже такой самодостаточный, как Петербург. Что приготовила северная столица к новому зимнему сезону и какие из петербургских локаций никак нельзя пропустить в ближайшие три месяца, расскажу ниже».

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Катки на Новой Голландии, в Севкабель Порту и Охта-Парке

Без преувеличения главная зимняя забава Петербурга – катание на коньках. С середины 1860-х годов общественные катки устраивались на Фонтанке, Мойке и в Таврическом саду буквально с первых устойчивых холодов.

Пронестись на конках по рекам и каналам города можно и сегодня, но любителям качественного льда и новогодней эстетики наверняка больше понравится на оборудованных городских площадках: приморской – в Севкабель Порту на берегу Финского залива, городской – в Новой Голландии или лесной – в сказочном Охта-Парке.

Разительно отличаясь по настроению, все они предлагают одинаково комфортный уровень катания и apres ski – хотя «ski», «лыжи», в этом случае было бы уместнее заменить на «коньки».

Музей Арктики и Антарктики

Не самая очевидная, но точно самая зимняя и снежная экспозиция Петербурга собрана в Музее Арктики и Антарктики на улице Марата. Точнее, целых три – про природу Арктики и Антарктиды, а также освоение северного морского пути. Коллекция музея включает много интересного: личные вещи покорителей полюсов, архивные фото и документы, диорамы и грандиозный макет «Полярное сияние».

Зима – лучшее время, чтобы ознакомиться со всеми экспозициями: во-первых, в музее очень уютно и по-настоящему «лампово», а во-вторых, холода на улице помогут лучше понять, каково это – быть полярником и постоянно бороться с нечеловеческими погодными условиями.

Петербургские парадные

Оставленные как память об эпохе, когда вся жизнь делилась на парадную и подсобную, петербургские парадные обладают какой-то невероятной притягательностью. Случайно наткнуться на роскошную парадную с камином и мраморной лестницей – редкая удача. А уж проехать в рабочем дореволюционном лифте и вовсе удавалось единицам: такие адреса бережно хранят и передают исключительно по большому секрету.

Впрочем, среди парадных есть и те, где рады гостям. Это и легендарная «Ромашка» в доме Елисеевых, и Дом с ротондой, и доходные дома на Рубинштейна. Флёр «того самого» столичного Петербурга сохранился именно здесь – в парадных. И не заглянуть хотя бы в одну из них будет ошибкой.

Юсуповский дворец

Особняк Юсуповых на Мойке называют «дворцом дворцов» и часто сравнивают с классикой петербургских императорских ансамблей вроде Зимнего или Петергофа – порой не в пользу последних. Чуть более века назад в Юсуповском дворце кружились пары, велись изящные беседы в галереях, а в собственном домашнем театре собирался весь свет Петербурга – блистала Полина Виардо.

Дворцовый фасад, как роскошный театральный занавес, спущенный к набережной, скрывал одну из самых обширных частных коллекций предметов роскоши и искусства. Современная экспозиция пополнилась личными вещами Юсуповых, а также многочисленными напоминаниями о непростой судьбе рода. Да и камерный театр по-прежнему работает: в зимнем репертуаре значатся оперетты «Баядера» и «Весёлая вдова».

Царское село

Пригородный Пушкин – это «русский Версаль», один из памятников тонкому вкусу трёх российских самодержцев и, конечно, место, где взошло «солнце русской поэзии». Царское село очень разное по настроению.