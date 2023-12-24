В Сочи без света остались почти 12 тысяч жителей
Отключение электричества из-за непогоды затронуло жителей всех четырех районов Сочи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Подсчитано, что отключение света коснулось до 11,8 тысячи жителей. Причина ЧП заключается в порыве воздушных линий электропередач. В устранении аварии задействованы 119 человек и 40 единиц техники.
Как рассказали в пресс-службе мэрии курорта, за последние сутки в прибрежном кластере выпало 35 миллиметров осадков, а в горном - 45. Зимние пляжи и частично горнолыжные курорты закрылись. На Черном море у берегов Сочи наблюдается шторм до шести баллов.
Шквалистый ветер повредил крыши более десятка частных и многоквартирных домов и повалил свыше 80 деревьев. К сожалению, один человек погиб.
Непогода внесла коррективы и в работу воздушной гавани. 21 самолет пришлось отправить на запасные аэродромы в другие города. Сочинский аэропорт работает по фактической погоде. Дождь с ветром сохранятся до конца следующих суток.