В Сочи без света остались почти 12 тысяч жителей

Отключение электричества из-за непогоды затронуло жителей всех четырех районов Сочи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Подсчитано, что отключение света коснулось до 11,8 тысячи жителей. Причина ЧП заключается в порыве воздушных линий электропередач. В устранении аварии задействованы 119 человек и 40 единиц техники.

Как рассказали в пресс-службе мэрии курорта, за последние сутки в прибрежном кластере выпало 35 миллиметров осадков, а в горном - 45. Зимние пляжи и частично горнолыжные курорты закрылись. На Черном море у берегов Сочи наблюдается шторм до шести баллов.

Шквалистый ветер повредил крыши более десятка частных и многоквартирных домов и повалил свыше 80 деревьев. К сожалению, один человек погиб.