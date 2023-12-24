Эксперты назвали семь мест в России, куда стоит поехать за зимней сказкой

Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ рассказали, в путешествие в какие российские регионы на зимних праздниках оставит незабываемые впечатления и ощущение сказки. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу образовательного учреждения.

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"Суздаль избрали всероссийской столицей Нового года-2024", - уточнили в публикации. Стены местного кремля "оживут", чтобы рассказать туристам историю древнего города. В селе Мартыново, что в 60 километрах от Углича расположился музей кацкарей - этнической группы, которая живет в этих местах с XV века. Гостей встретят в 100-летней русской избе, познакомят с обрядом "убанчивания святочной елки" и рождественскими гаданиями.