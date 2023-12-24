Вильфанд: Экстремально теплая погода ожидается в большинстве регионов России

Температура воздуха на 12-15 градусов выше нормы прогнозируется в ряде регионов России в ближайшие несколько дней. Предстоящее потепление на Урале и в Сибири научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал "сумасшедшим".

"Очень теплая погода, экстремально теплая. Температура будет близкой к рекордам", - отметил главный синоптик страны.

По его словам, в Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях днем воздух прогреется до плюс 3 градусов, в Новосибирской, Омской и Томской областях столбики термометров поднимутся до нулевой отметки, на Алтае - еще теплее (там плюс 6 градусов).

"Даже на Таймыре - минус 10 градусов, в Туруханском районе Красноярского края - минус пять. В Кемеровской области, Хакасии - тоже очень тепло. Это сумасшедшее тепло, несусветное для конца декабря в этих регионах", - цитирует Вильфанда ТАСС.

Метеоролог объяснил погодную аномалию особенностями атмосферной циркуляции: до российского крайнего севера добрались теплые воздушные массы из Атлантики.