Мэр Сочи рассказал о работе по ликвидации последствий удара стихии

В ночь с субботы на воскресенья в Сочи разразился сильный шторм, а в настоящее время, как сообщил мэр города-курорта Алексей Копайгородский, экстренные и аварийные службы в оперативном режиме ликвидируют последствия стихии.

"Порывы ветра достигают 27-28 метров в секунду, повалено уже свыше 65 деревьев. В работах участвуют все экстренные и оперативные службы города, - написал глава муниципалитета в своем Telegram-канале. - Спасатели и работники ЖКХ оперативно убирают с проезжей части упавшие деревья".

По его словам, в этих мероприятиях принимают участие свыше 150 человек и 130 единиц техники федеральных, региональных и муниципальных дорожников. Работы контролирует городской оперативный штаб.

Хотя основные дороги уже расчищены, но мэр Сочи настоятельно порекомендовал местным жителям и гостям курорта "провести время непогоды дома в семье, чтобы не подвергать себя опасности".