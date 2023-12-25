Российский чиновник получил взятки на 1,4 миллиона рублей и потерял свободу

В Хабаровском крае суд приговорил бывшего заместителя главы администрации Николаевского муниципального района к 10 годам лишения свободы за получение взяток на сумму более 1,4 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Он также должен выплатить штраф 15 миллионов рублей. Экс-чиновника признали виновным по двум частям статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, осужденный предложил представителю одного из муниципальных предприятий на постоянной основе платить ему за общее покровительство и попустительство по службе. Бизнесмен согласился. С 2017 по 2020 год он передал чиновнику более 1,4 миллиона рублей. Взамен предпринимателя не привлекали к дисциплинарной и административной ответственностям.

Другой бизнесмен в 2018 году сделал в квартире замглавы администрации ремонт, стоимость которого оценивается более чем в 100 тысяч рублей. Взамен госслужащий не привлек два представляемые им предприятия к административной ответственности.