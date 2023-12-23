Shot: на "Красной поляне" и "Розе Хутор" закрыли все трассы из-за непогоды

Из-за мощного шторма все трассы и почти все канатные дороги закрыли на горнолыжных курортах "Роза Хутор" и "Красная Поляна" близ Сочи. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot. На "Красной поляне" единственная работающая канатная дорога — "Олимпия", действует в разгрузочном режиме. Количество кабинок на ней уменьшено, чтобы снизить нагрузку на тросы. Люди ожидают посадки в очередях. Отмечается, что на "Розе Хутор" закрыты все трассы, подъемники и канатные дороги. В Сочи в настоящее время действует штормовое предупреждение. Мэр Алексей Копайгородский сообщил, что в городе из-за шторма закрыты пляжи. По его словам, наготове находятся более полутысячи коммунальщиков, 200 единиц техники. В социальных объектах, санаториях и гостиницах организовано дежурство. Также сообщалось, что аэропорт города Сочи снова стал принимать рейсы, которые ранее ушли на запасные аэродромы из-за сильного бокового ветра в районе воздушной гавани.