46,4 тысяч рублей составляет средняя зарплата педагога в Нижегородской области

Стала известна средняя зарплата нижегородских педработников. По данным министерства образования Нижегородской области, ее размер составил 46,4 рублей в месяц. С вопросом о возможном повышении зарплаты нижегородцы обратились к ведомству в соцсетях. Представители министерства рассказали, что учителя в школах получают 47 тысяч рублей, воспитатели детсадов немногим меньше – 43,5 тысяч. При этом педагогическим работникам есть на что надеяться, в наступающем году их зарплаты будут повышены. Напомним, достойная зарплата учителя, по мнению нижегородцев, должна составлять 90 тысяч рублей в месяц. Это выяснили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.