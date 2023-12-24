Стало известно, куда предпочитают ездить россияне на Новый год

Аналитики Яндекс Путешествий выяснили, отели каких стран выбирают россияне, чтобы встретить Новый год.

Стало известно, куда предпочитают ездить россияне на Новый год
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В этом году, как и в прошлом, большая часть пользователей сервиса во время новогодних праздников предпочли внутренний туризм.

Далее по популярности следуют страны ближнего зарубежья — Беларусь, Абхазия и Казахстан. Среди стран дальнего зарубежья россияне чаще всего выбирают ОАЭ, Турцию и страны Европы.

Наиболее популярными российскими городами по забронированным отелям стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Нижний Новгород.

По данным аналитиков, в среднем на новогодние праздники россияне останавливаются в отелях за границей на 4 — 7 дней, а в российских — примерно на 3 дня. В среднем пользователи сервиса бронировали отели по России за 62 дня до новогодних каникул.

Из популярных у россиян направлений направлений раньше всего планировали поездки в Архыз — за 92 дней, в Сочи — за 77 дней и в Анапу — 74 дня.

До этого эксперты Яндекс Путешествий называли ТОП-5 направлений для одиночных поездок в январские каникулы 2024 года.

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