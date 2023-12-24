Стало известно, куда предпочитают ездить россияне на Новый год

Аналитики Яндекс Путешествий выяснили, отели каких стран выбирают россияне, чтобы встретить Новый год.

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В этом году, как и в прошлом, большая часть пользователей сервиса во время новогодних праздников предпочли внутренний туризм.

Далее по популярности следуют страны ближнего зарубежья — Беларусь, Абхазия и Казахстан. Среди стран дальнего зарубежья россияне чаще всего выбирают ОАЭ, Турцию и страны Европы.

Наиболее популярными российскими городами по забронированным отелям стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Нижний Новгород.

По данным аналитиков, в среднем на новогодние праздники россияне останавливаются в отелях за границей на 4 — 7 дней, а в российских — примерно на 3 дня. В среднем пользователи сервиса бронировали отели по России за 62 дня до новогодних каникул.

Из популярных у россиян направлений направлений раньше всего планировали поездки в Архыз — за 92 дней, в Сочи — за 77 дней и в Анапу — 74 дня.