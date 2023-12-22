Самыми частыми гостями резиденции Деда Мороза стали новосибирцы и красноярцы
Среди туристов из Сибири самыми частыми гостями резиденции Деда Мороза в Великом Устюге стали жители Красноярска и Новосибирска. Всего же количество посетителей резиденции из этой части России, по сравнению с прошлым годом, выросло на 116%. Об этом сообщает "МегаФон", руководствуясь статистикой по трафику.
"Как показывает статистика, наиболее активно расходовали мобильный интернет в гостях у Деда Мороза именно красноярцы, на них приходится около 75 % от общего количества интернет-трафика. В среднем путешественник из Красноярска потратил порядка одного гигабайта при посещении новогоднего комплекса", - приводит исследование мобильного оператора агентство Newslab.
Тройку лидеров по Сибири замыкают туристы из Томской области. На четвертом месте расположилась Омская область, на пятом - Кемеровская.